ИИ AlexaGPT от Amazon так и остался «бестолковым» при ведении диалога

Джесси является «преданным фанатом футбольной команды New York Giants и инвестором хоккейной команды Seattle Kraken, и ради этого допросил Alexa, как репортёра ESPN на пресс-конференции по итогам плей-офф, — попросил ассистента рассказать о результатах отдельных игроков, турнирной таблице лиги, истории команды и так далее», — пишет Bloomberg. Alexa «выдержал интервью, хотя ответы были далеки от идеальных: когда Джесси спросил о результатах недавней игры, Alexa просто выдумала счёт».

Это привело менеджера в замешательство. По его словам, он ожидал большего от инженеров Amazon. Поначалу руководство было уверено, что Alexa будет готова к внедрению «в миллиарды устройств Amazon по всему миру» в 2024 году, но в итоге сроки всё время сдвигались: официально был назначен октябрь, но и в этот месяц Amazon только представил новые модели электронной книги Kindle.

В Amazon заявили, что хотят создать «лучший в мире» и даже «идеальный» ИИ. Поэтому компания не готова выводить на рынок сырую систему.

«С момента демонстрации руководству разговорные способности Alexa улучшились, но ведущие инженеры и тестировщики, участвовавшие в разработке, говорят, что помощник с искусственным интеллектом по-прежнему может выдавать ненужную или избыточную информацию и с трудом справляется с рутинными задачами, в которых раньше преуспевал, например, с включением и выключением света», — отмечается в публикации Bloomberg.