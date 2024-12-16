ИИ Apple обвинили в фабрикации заголовков и рассказах о несуществующих событиях

Одним из таких заголовков стала информация о том, что Луиджи Манджионе, убийца генерального директора компании медицинского страхования Брайана Томпсона, якобы застрелился. Но на самом деле этого не было, как и подобных новостных сообщений от ВВС.

О подобных фейках от ИИ Apple говорят и обычные пользователи. Поэтому BBC сразу обратило внимание на проблему.

Однако, как заявил представитель Apple, не всё так однозначно. Новая функция Apple Intelligence на iPhone на практике столкнулась с проблемой, связанной с ИИ-сводкой BBC News AI. Этот сервис автоматически генерирует новостные статьи «из сырых данных или персонализирует новостной контент на основе индивидуальных предпочтений пользователей». И, видимо, произошёл сбой, и не понятно, на чьей стороне, — подготовленная ИИ сводка показала, что BBC News опубликовала статью, которой, оказывается, не было.