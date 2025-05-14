ИИ-ассистент на базе GigaChat поможет в поиске работы

Скоро на платформе GigaChat появится умный помощник, который поможет найти подходящие вакансии и проконсультирует по зарплатам и требованиям работодателей. Этот AI-ассистент разрабатывается специалистами Сбер Бизнес Софт и онлайн-сервиса «РосНавык». Он будет полезен студентам, ищущим первое место работы, а также тем, кто планирует сменить профессию или построить карьеру.

До этого на сервисе использовался чат-бот с заранее настроенными ответами на ограниченное количество вопросов. Новый помощник будет работать в реальном времени, обеспечивая точные и актуальные рекомендации. Всё это стало возможно благодаря использованию языковой модели GigaChat и технологии RAG-архитектуры, которая сочетает поиск данных и генерацию текста, позволяя получать информацию из хранилищ и формировать ответы на основе реальных запросов.

В пилотной версии AI-ассистента уже используются данные по профессиям бизнес-аналитика и системного аналитика из Сибирского федерального округа. В дальнейшем помощник будет охватывать информацию по всей России и по множеству специальностей, что сделает его полезным инструментом не только для соискателей, но и для разработчиков образовательных программ.