ИИ-ассистент в приложении Промсвязьбанка признан лучшим в деле общения с клиентами

Виртуальный помощник «Катюша» для бизнеса представляет собой не просто инструмент для консультаций, но и возможность проведения платежей прямо в мессенджере. Это делает его полноценной альтернативой мобильному банку, позволяя выполнять рабочие задачи, не выходя из привычного канала общения.

Чат-банк даёт предпринимателям возможность просматривать реквизиты счета, осуществлять платежи различными способами и получать консультации по бизнес-тарифам, кредитам и другим вопросам. Теперь клиенты могут взаимодействовать с бизнес-ассистентом как в текстовом, так и в голосовом формате, что делает общение более удобным и эффективным.

Помимо этого, ПСБ запустил сервис общения с нейросетью GPT в текстовых каналах коммуникации, чтобы помогать предпринимателям не только с банковскими вопросами, но и с другими аспектами их деятельности, такими как маркетинг и налогообложение. Награда «ССGuru Awards/Хрустальная Гарнитура», полученная в 2005 году, подтверждает высокий уровень развития и признает достижения ПСБ в области взаимодействия с клиентами.