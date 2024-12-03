ИИ автоматизирует исследования в области функциональной геномики

Один из популярных методов функциональной геномики — это анализ наборов генов, который помогает определить их функции, сравнивая с данными в существующих геномных базах. Однако часто интересующие ученых биологические процессы выходят за рамки этих баз. В этом контексте искусственный интеллект может помочь исследователям, сэкономив их время и улучшив точность анализа.

В эксперименте были протестированы пять различных языковых моделей. Лучшие результаты показал GPT-4, который с точностью 73% смог правильно идентифицировать функции генов из базы данных. Особенно впечатляющим оказалось то, что GPT-4 отказался от названия в 87% случаев, когда анализируемые данные были случайными. Это демонстрирует минимизацию ошибок в анализе.

Кроме того, GPT-4 предоставлял детализированные объяснения, поддерживающие его выводы. Однако исследователи подчеркивают, что для полного понимания возможностей LLM в геномике требуется дальнейшая работа.

Для поддержки будущих исследований был создан веб-портал, который поможет другим ученым использовать LLM в их геномных исследованиях.