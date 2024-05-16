ИИ «Билайна» составил топ российских компаний в сфере искусственного интеллекта

Искусственный интеллект разработанный в компании «Билайн» оценил деятельность компаний в области искусственного интеллекта в России. Он использовал данные из новостей и Telegram-каналов за 2023 год. Этот рейтинг составлялся нейросетью, исходя из общественного интереса и обсуждений в средствах массовой информации.

Нейросеть анализировала огромное количество сообщений — более 7 миллиардов в Telegram и более 130 миллионов в СМИ. Из этого массива было выделено более 800 тысяч новостей, касающихся искусственного интеллекта. На основе этих данных были определены победители в 12 категориях, включая «Вклад в подготовку кадров» и «Социальный ИИ».

Согласно рейтингу, лидерами стали такие компании, как «Сбер», «Яндекс» и VK. Кроме того, выделялись и регионы, такие как Москва и Камчатский край. Этот рейтинг стал отражением роста интереса к искусственному интеллекту в СМИ, что подчёркивает его важность в современном обществе.