ИИ будет бороться с пиратскими сайтами аниме и манги в Японии

Согласно данным, существует более 1 000 сайтов, предлагающих бесплатные скачивания японского контента, особенно манги. В ответ на эту угрозу японское культурное агентство предложило пилотный проект стоимостью 300 миллионов йен (около 2 миллионов долларов), в рамках которого ИИ будет искать пиратский контент в интернете с использованием систем распознавания изображений и текста.

Проект станет частью дополнительного бюджета агентства на этот финансовый год, который заканчивается в марте. Если инициатива окажется успешной, она может быть расширена на другие нелегально распространяемые фильмы и музыку.

Япония рассматривает свои культурные индустрии, включая аниме и мангу, как важный фактор экономического роста наряду с такими отраслями, как сталелитейная промышленность и производство полупроводников.