ИИ будет бороться со списыванием во время экзаменов в России

В проекте будет использована база данных, включающая видеозаписи абитуриентов, сдававших экзамены в условиях пандемии в 2020 году.

База данных будет основой для разработки алгоритмов ИИ, которые помогут экзаменаторам выявлять случаи мошенничества. Ученые планируют соотнести данные с поведением абитуриентов, записанным на видео, и использовать их для обучения алгоритмов ИИ. Этот подход поможет предотвратить списывание и другие нарушения.

Исследование началось после перехода обучения на дистанционный формат в 2020 году. Ученые выявили большой разброс между вступительными оценками и результатами первой сессии студентов.