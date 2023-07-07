ИИ будет держать «точки»: в России искусственный интеллект интеллект найдёт места незаконной торговли

В Московской области искусственный интеллект активно сражается с незаконной торговлей, как сообщила пресс-служба Мингосуправления. Специальная нейросеть использует данные с видеокамер системы «Безопасный регион», чтобы обнаружить нелегальные точки продаж. Более 200 таких камер установлено в различных районах, особенно много в Люберцах, Балашихе и Красногорске.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток в режиме онлайн и находит признаки уличных торговых точек. Затем эта информация автоматически передаётся администрации городского округа. Благодаря использованию искусственного интеллекта уровень обнаружения незаконной торговли достигает 92%, как сообщает министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, в интервью изданию «Вести Подмосковья».

Центр искусственного интеллекта стартовал в Московской области в текущем 2023 году и успешно продолжает свою работу в борьбе с незаконной торговлей.