ИИ будет объективно оценивать боль

Для своих исследований Лин использует различные методы, включая уколы, давление и тест на погружение руки в ведро с ледяной водой. Участники могут остановиться в любой момент, а во время тестирования на них размещают сенсоры, которые фиксируют физиологические реакции, такие как частота сердечных сокращений, дыхание, движения мышц, а также данные о состоянии кожи и мозговой активности.

Собранные данные анализируются с помощью алгоритмов машинного обучения для выявления паттернов, указывающих на уровень боли. Лин также учитывает собственные отчеты участников о боли, что позволяет сопоставить физиологические реакции с субъективными ощущениями в реальном времени.

Основная цель исследования — разработка коммерческих приложений, которые могут использоваться как в клиниках, так и в домашних условиях, особенно для пациентов с хронической болью. Лин подчеркивает, чтођ глубокое понимание переживаний пациентов имеет решающее значение для эффективного управления болью и предотвращения неэффективного лечения.