ИИ будет предупреждать водителей о диких животных на дорогах в Бразилии

Опубликовано 10 апреля 2024, 23:11
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ИИ будет предупреждать водителей о диких животных на дорогах в БразилииСоздана база данных
Система компьютерного зрения, способная автоматически обнаруживать бразильских диких животных, станет ключевым шагом для предотвращения столкновений на дорогах. Исследователи разработали искусственный интеллект (ИИ), способный автоматически определять бразильских животных, что может помочь предотвратить аварии на дорогах.
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Исследователи из Университета Сан-Паулу создали базу данных изображений бразильских млекопитающих, наиболее подверженных автомобильным авариям. Они использовали алгоритм компьютерного зрения YOLO для обнаружения животных на дорогах.
Система будет использоваться вместе с камерами на дорогах и переносными компьютерами для обнаружения животных в реальном времени и предупреждения водителей о возможных опасностях.
Будущие обновления базы данных будут включать изображения, полученные с помощью лесных камер-ловушек и камер на дорогах. Эта система будет полезна для повышения безопасности дорожного движения и защиты дикой природы, снижая количество случаев столкновений между автомобилями и животными на дорогах.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак