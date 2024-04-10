ИИ будет предупреждать водителей о диких животных на дорогах в Бразилии

Исследователи из Университета Сан-Паулу создали базу данных изображений бразильских млекопитающих, наиболее подверженных автомобильным авариям. Они использовали алгоритм компьютерного зрения YOLO для обнаружения животных на дорогах.

Система будет использоваться вместе с камерами на дорогах и переносными компьютерами для обнаружения животных в реальном времени и предупреждения водителей о возможных опасностях.

Будущие обновления базы данных будут включать изображения, полученные с помощью лесных камер-ловушек и камер на дорогах. Эта система будет полезна для повышения безопасности дорожного движения и защиты дикой природы, снижая количество случаев столкновений между автомобилями и животными на дорогах.