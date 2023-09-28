ИИ будет сканировать планеты на поиск жизни с 90% точностью проверки

Данная методика позволяет с высокой точностью различать биологические и небиологические материалы в образцах, найденных на других планетах, а также выявлять следы древних живых организмов на Земле.

Поиск внеземной жизни всегда был одной из главных задач астробиологии. Учёные искали определённые биосигнатуры в космосе, такие как химические биомаркеры, производимые микроорганизмами.

Однако органические молекулы могут распадаться, что затрудняет их обнаружение.

В последние годы активно разрабатываются новые методы поиска следов жизни с использованием искусственного интеллекта. И вот, группа специалистов из Института Карнеги представила алгоритм машинного обучения.

Он способен с высокой точностью определить, относится ли исследуемый образец к живым существам или к неживой природе. Точность метода достигает почти 90%.