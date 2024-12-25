ИИ будет следить за дикой природой для защиты исчезающих видов

Собранные данные было невозможно анализировать вручную из-за их объема. Однако искусственный интеллект, обученный распознавать крики паукообразных обезьян, смог мгновенно обработать информацию и выявить маршруты их передвижений. Этот подход стал частью одного из крупнейших акустических исследований дикой природы в мире, начавшегося в 2021 году.

Вдохновленные успехами проекта, ученые из Microsoft разрабатывают новый аппарат, Sparrow, который способен долго работать в отдаленных районах с использованием солнечной энергии и энергоэффективных чипов. Устройство будет передавать данные через спутники, что позволит следить за экосистемами, не нарушая их естественное состояние.

Проект будет тестироваться в джунглях Колумбии, и в будущем планируется установить устройства на всех континентах, включая тропические леса Амазонии и саванны Африки. Такой мониторинг поможет не только защищать редких животных, но и более эффективно изучать влияние изменений в экосистемах на их поведение.