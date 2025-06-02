ИИ будет составлять краткую историю болезни перед приёмом врача

В Москве создали ИИ-агента, который заранее собирает и готовит для врачей нужную информацию из электронной медкарты пациента перед его визитом в поликлинику. Об этом рассказала заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова. По её словам, такая система помогает сделать приём удобнее и эффективнее, ведь врач сразу получает полный обзор по истории болезни, результатам анализов, назначенным препаратам и даже вызовам скорой помощи.

Ракова напомнила, что электронная медкарта развивается уже более пяти лет и стала важной частью городского здравоохранения. Новый ИИ-агент обрабатывает все данные пациента и выделяет только самое важное для каждого конкретного приёма. Благодаря этому врачи могут быстрее ориентироваться в информации и принимать более точные решения по лечению.

Для записи на приём москвичи используют приложения и порталы, такие как «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы». Если человек выбирает причину визита, связанную с плохим самочувствием или болью, автоматически подключается сервис, который собирает первичные данные о состоянии пациента. Эти сведения идут в медкарту, где ИИ-агент на их основе формирует предварительную сводку и три вероятных диагноза. Врач получает всю эту информацию ещё до приёма, что помогает лучше подготовиться и быстрее понять ситуацию.