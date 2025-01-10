ИИ-чатбот Илона Маска получил отдельное приложение

Опубликовано 10 января 2025, 19:371 мин.
ИИ-чатбот Илона Маска получил отдельное приложениеТеперь его можно использовать без входа в X
ИИ-ассистент Grok, разработанный стартапом Илона Маска xAI, получил собственное приложение. Ранее Grok был встроен в социальную платформу X, но теперь его можно использовать независимо. В приложении доступны такие функции, как генерация изображений, анализ текста и ответы на вопросы в непринужденной и «юмористической» манере, как заявляют разработчики.
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Первый тест приложения прошел в декабре 2024 года среди ограниченного числа пользователей. Примерно в то же время X запустила бесплатный доступ к Grok, который до этого был доступен только подписчикам X Premium за $ 8 в месяц. Бесплатная версия Grok позволяет делать до 10 запросов каждые два часа и три анализа изображений в день. Эти ограничения, вероятно, сохраняются и в отдельном приложении.
Для использования приложения не обязательно входить в аккаунт. Доступны варианты авторизации через Apple, Google, X или обычную электронную почту. Пока не ясно, получают ли подписчики X Premium дополнительные функции в приложении Grok.