ИИ-чатбот Илона Маска получил отдельное приложение

Первый тест приложения прошел в декабре 2024 года среди ограниченного числа пользователей. Примерно в то же время X запустила бесплатный доступ к Grok, который до этого был доступен только подписчикам X Premium за $ 8 в месяц. Бесплатная версия Grok позволяет делать до 10 запросов каждые два часа и три анализа изображений в день. Эти ограничения, вероятно, сохраняются и в отдельном приложении.

Для использования приложения не обязательно входить в аккаунт. Доступны варианты авторизации через Apple, Google, X или обычную электронную почту. Пока не ясно, получают ли подписчики X Premium дополнительные функции в приложении Grok.