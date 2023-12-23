ИИ-чипы от Samsung и Naver оказались энергоэффективнее аналогов Google и Nvidia

ИИ-чипы от Samsung и Naver оказались энергоэффективнее аналогов Google и NvidiaЭто показали сравнительные тесты
Южнокорейские компании, Samsung и аналогичный Google поисковый сервис Naver Cloud, представили партнёрский отчёт о производительности их совместных AI-чипов по сравнению с продуктами западных конкурентов.
Были проведены сравнительные тесты энергоэффективности ИИ-чипов Samsung и Naver с аналогами от Nvidia и Google. Тесты проводились на большой языковой модели Meta* AI LLaMa на равных скоростях. Оказалось, что корейские чипы в 8 раз энергоэффективнее, чем западные полупроводники.
По словам представителя компании Naver, во время вычислительных процессов конкурирующие аналоги потребляют 16 бит для выражения числового значения. А полупроводники Naver и Samsung эффективно используют только 4 бита с минимальным влиянием на общую производительность, что и объясняет их лучшее энергопотребление.
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