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Наука и технологии
03:45, 23 декабря 2023
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ИИ-чипы от Samsung и Naver оказались энергоэффективнее аналогов Google и Nvidia

Это показали сравнительные тесты

Южнокорейские компании, Samsung и аналогичный Google поисковый сервис Naver Cloud, представили партнёрский отчёт о производительности их совместных AI-чипов по сравнению с продуктами западных конкурентов.

Были проведены сравнительные тесты энергоэффективности ИИ-чипов Samsung и Naver с аналогами от Nvidia и Google. Тесты проводились на большой языковой модели Meta* AI LLaMa на равных скоростях. Оказалось, что корейские чипы в 8 раз энергоэффективнее, чем западные полупроводники.

По словам представителя компании Naver, во время вычислительных процессов конкурирующие аналоги потребляют 16 бит для выражения числового значения. А полупроводники Naver и Samsung эффективно используют только 4 бита с минимальным влиянием на общую производительность, что и объясняет их лучшее энергопотребление.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:DigiTimes
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#чипы
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#Samsung
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#Google
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#NVIDIA
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#производительность
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