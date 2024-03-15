ИИ для создания видео от разработчиков ChatGPT станет доступен всем желающим до конца 2024 года

Напомним, что Sora был впервые продемонстрирован в феврале и вызвал большой ажиотаж. Он способен создавать гиперреалистичные видеосцены по текстовому запросу.

Изначально инструмент был доступен только визуальным художникам, дизайнерам и режиссерам, но это не помешало некоторым роликам, созданным с помощью Sora, появиться на различных платформах.

Помимо предоставления доступа к инструменту публике, OpenAI планирует «в конечном итоге» добавить аудио, что сделает сцены еще более реалистичными.

Компания также хочет дать пользователям возможность редактировать контент в видеороликах, созданных Sora. «Мы пытаемся понять, как использовать эту технологию как инструмент для создания и редактирования», — говорит Мурати.