ИИ-доктор на дому: Сбер представил «Умные камеры здоровья» для осмотра горла, носа и ушей

Новинки, доступные в двух вариантах — для взрослых и детей — предназначены для самостоятельного осмотра горла, носа и ушей.

Взрослая версия камеры, выполненная в форме ручки, оснащена 5-мегапиксельной камерой и способна работать до 85 минут на одном заряде. Её стоимость составляет 3690 рублей.

Детская версия, оформленная в виде игрушечного жирафа, обладает 8-мегапиксельной камерой и автономностью до 70 минут, продаётся по цене 5290 рублей.

Столь инновационные девайсы позволяют пользователям проводить самостоятельный осмотр дыхательных путей и органов слуха, а затем передавать полученные изображения врачу через мобильное приложение «СберЗдоровье».

Такой подход не только упрощает процесс диагностики, но и снижает нагрузку на поликлиники, минимизируя распространение инфекций через контакты в медицинских учреждениях.