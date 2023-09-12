ИИ Газпрома займётся созданием контента для RuTube

ИИ Газпрома займётся созданием контента для RuTubeАмбициозный проект, одним словом
Газпром-Медиа, владелец таких каналов как НТВ и ТНТ, а также видеохостинга RuTube, анонсировал запуск собственной студии для создания контента с использованием искусственного интеллекта.
Эта новаторская инициатива представляет собой экспериментальную студию, в которой будут задействованы различные модели ИИ, включая открытые технологии и собственные разработки компании.
Студия будет использовать генеративные технологии для создания анимации, виртуальных ведущих и рекламных спецпроектов. Всё это открывает новые горизонты для медиаиндустрии, позволяя снизить затраты и ускорить процесс создания контента.
Объём инвестиций в проект пока не раскрывается, но его потенциал уже вызывает интерес.
Технологии, разработанные Газпром-Медиа, будут полезны не только для собственных каналов и платформы RuTube, но и для внешних заказчиков. Компания планирует предложить свои инновации банкам, госкорпорациям и медиарекламному бизнесу.