Наука и технологии
08:17, 12 сентября 2023
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ИИ Газпрома займётся созданием контента для RuTube

Амбициозный проект, одним словом

Газпром-Медиа, владелец таких каналов как НТВ и ТНТ, а также видеохостинга RuTube, анонсировал запуск собственной студии для создания контента с использованием искусственного интеллекта.

Эта новаторская инициатива представляет собой экспериментальную студию, в которой будут задействованы различные модели ИИ, включая открытые технологии и собственные разработки компании.

Студия будет использовать генеративные технологии для создания анимации, виртуальных ведущих и рекламных спецпроектов. Всё это открывает новые горизонты для медиаиндустрии, позволяя снизить затраты и ускорить процесс создания контента.

Объём инвестиций в проект пока не раскрывается, но его потенциал уже вызывает интерес.

Технологии, разработанные Газпром-Медиа, будут полезны не только для собственных каналов и платформы RuTube, но и для внешних заказчиков. Компания планирует предложить свои инновации банкам, госкорпорациям и медиарекламному бизнесу.

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