ИИ Газпрома займётся созданием контента для RuTube

Эта новаторская инициатива представляет собой экспериментальную студию, в которой будут задействованы различные модели ИИ, включая открытые технологии и собственные разработки компании.

Студия будет использовать генеративные технологии для создания анимации, виртуальных ведущих и рекламных спецпроектов. Всё это открывает новые горизонты для медиаиндустрии, позволяя снизить затраты и ускорить процесс создания контента.

Объём инвестиций в проект пока не раскрывается, но его потенциал уже вызывает интерес.

Технологии, разработанные Газпром-Медиа, будут полезны не только для собственных каналов и платформы RuTube, но и для внешних заказчиков. Компания планирует предложить свои инновации банкам, госкорпорациям и медиарекламному бизнесу.