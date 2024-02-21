ИИ Google Gemini раскрыл сгенерированные нейросетью видео

Речь идет о способности технологии раскрывать поддельные видео, созданные в представленной недавно нейросети Sora от OpenAI.

Gemini 1.5 смог проанализировать искусственно созданные ролики и обнаружить в них значительные несоответствия.

Детище Google разобрало сцену с заснеженной улицей в Японии с вишневыми цветами от Sora, обнаружив несоответствия, которые вызвали сомнения в подлинности видео.

Анализ показал несоответствие времени года: на фоне снегопада расцветают вишни, хотя в реальности они цветут весной, когда снега уже нет. Кроме того, регулярный и ненатуральный узор снегопада и отсутствие зимней одежды у персонажей также вызвали подозрения у ИИ Google.

Gemini 1.5 заключил свой анализ, заявив: «Визуально видео привлекательно, но несоответствия указывают на его неподлинность».