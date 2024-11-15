ИИ Google Gemini стал доступен и на iPhone

Таким образом, владельцы iOS-устройств тоже могут напрямую общаться с ИИ, используя текстовые, голосовые команды или даже камеру.

До этого, чтобы воспользоваться Google Gemini, пользователи iPhone должны были запускать приложение Google и переходить на вкладку с чат-ботом.

В сентябре Google упростила доступ к Gemini, добавив настраиваемые ярлыки в виджет главного экрана.

Новое приложение для iOS включает функцию Gemini Live, которая обеспечивает более интерактивное общение с ботом, подобное голосовому режиму ChatGPT. Эта функция поддерживается на iPhone и доступна в Dynamic Island, а также на экране блокировки устройства.

Gemini не имеет полного доступа к системным функциям iPhone, так как не интегрирован с Siri, но может работать с сервисами Google.

Например, можно попросить его воспроизвести музыку через YouTube Music или показать маршрут в Google Maps.