ИИ Google научился делать игры из одной картинки

Разработанный совместно Google и Университетом Британской Колумбии, Genie обучен создавать интерактивные игровые среды с использованием видео-токенизатора и динамической модели. Исследователи отмечают, что Genie не ограничивается 2D мирами и демонстрируют перспективный шаг к общим мировым моделям для искусственного общего интеллекта (AGI).

Genie использует более 200 000 часов видео с 2D-платформерами для обучения, демонстрируя внушительный прогресс в возможности создания когерентного и визуально привлекательного контента. Разработчики подчеркивают, что они аккуратно отбирали видео, чтобы обеспечить качество обучения.