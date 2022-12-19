ИИ Google научился расшифровывать непонятный почерк врачей. Функция появится на смартфонах компании

Неужели этот день настанет?

Ни для кого не секрет, что почерк врачей достаточно трудночитаем. Всё потому что значительное число специалистов пишут рецепты на лекарства в спешке. Проблема существует уже не одно десятилетие и многие технологические компании пытались решить её. Но безуспешно.