ИИ Google научился расшифровывать непонятный почерк врачей. Функция появится на смартфонах компании

ИИ Google научился расшифровывать непонятный почерк врачей. Функция появится на смартфонах компанииНеужели этот день настанет?
Ни для кого не секрет, что почерк врачей достаточно трудночитаем. Всё потому что значительное число специалистов пишут рецепты на лекарства в спешке. Проблема существует уже не одно десятилетие и многие технологические компании пытались решить её. Но безуспешно.
Фото: Институт судебных экспертиз и криминалистики
И вот, судя по всему, Google наконец-то смогла справиться с ней. Сегодня, в рамках ежегодной конференции в Индии, поисковый гигант объявил о совместном с фармацевтами проекте, в рамках которого ИИ компании разберётся с почерком врачей.
TechCrunch
Соответствующая функция в дальнейшем будет внедрена в Google Lens. Пользователи смогут либо сфотографировать рецепт, либо загрузить его из фотобиблиотеки. После обработки изображения, приложение Google определит лекарства, упомянутые в записке.
Какие именно языки сможет понимать новинка, компания не раскрыла.