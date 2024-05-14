ИИ Google научился решать проблемы, заснятые пользователями на видео

Теперь с помощью Gemini можно загружать видео, демонстрирующее проблему, и ИИ найдет решение на форумах и других ресурсах интернета.

На конференции I/O 2024 представитель Google Роуз Яо рассказала о проблеме с проигрывателем, который она купила.

Яо загрузила видео, показывающее, что игла не ложится на пластинку, и Gemini быстро нашел инструкцию по балансировке тонарма для этой модели.