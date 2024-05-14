ИИ Google научился решать проблемы, заснятые пользователями на видео

Опубликовано 14 мая 2024, 21:25
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ИИ Google научился решать проблемы, заснятые пользователями на видеоТаким и должен быть поиск в 2024 году
В рамках продвижения генеративного ИИ в поиске, Google представила новую функцию: поиск по видео.
Теперь с помощью Gemini можно загружать видео, демонстрирующее проблему, и ИИ найдет решение на форумах и других ресурсах интернета.
На конференции I/O 2024 представитель Google Роуз Яо рассказала о проблеме с проигрывателем, который она купила.
Яо загрузила видео, показывающее, что игла не ложится на пластинку, и Gemini быстро нашел инструкцию по балансировке тонарма для этой модели.
«Поиск — это гораздо больше, чем просто слова в текстовом поле. Часто вопросы касаются того, что вы видите вокруг себя, включая движущиеся объекты», — отметили в Google.
Если видео недостаточно для понимания проблемы, можно добавить текст или нарисовать стрелки, указывающие на проблему.