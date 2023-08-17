ИИ Google научился сокращать длинные статьи до нескольких главных тезисов

Новинка является частью Search Generative Experience (SGE) и отличается от чат-бота Google Bard. Её цель — улучшить результаты поиска. В ближайшее время она будет доступна и в браузере Chrome.

Основная задача новой функции SGE — помочь пользователям более эффективно взаимодействовать с длинными статьями, сокращая их до основных тезисов.

Это будет особенно полезно для тех, кто только начинает изучать какую-либо тему. Google также уточнила, что функция не будет работать со статьями, доступ к которым ограничен платной подпиской.

Сгенерированные ключевые моменты будут включать в себя ссылки, ведущие непосредственно к разделу, из которого была взята информация. Это поможет пользователям проверять факты и получать дополнительную информацию по вопросу.

Инструмент также поможет пользователям находить ответы на определённые вопросы, извлекая их из статьи.