ИИ Grok Илона Маска обогнал ChatGPT и Google Gemini по точности и отсутствию галлюцинаций

Авторы исследования отмечают, что низкий уровень галлюцинаций особенно важен для рабочих задач. Уже около 65% компаний в США используют ИИ в повседневной работе, и почти половина сотрудников признаются, что передавали таким сервисам чувствительные данные.

Исследование подчеркивает разрыв между популярностью ИИ-сервисов и их фактической надежностью. Так, менее массовый Grok оказался точнее более известных конкурентов.