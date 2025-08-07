ИИ Grok Imagine научился генерировать 18+ видеоролики

В iOS-версии приложения пользователям доступны несколько режимов генерации контента, включая «Spicy», в котором персонажи изображаются в сексуализированных нарядах, а затем якобы начинают их снимать.

Раздел Imagine пока работает только на iOS и доступен подписчикам SuperGrok и Premium Plus X. На Android-устройствах функция находится в стадии раннего доступа и позволяет лишь просматривать изображения.