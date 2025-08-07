ИИ Grok Imagine научился генерировать 18+ видеоролики

ИИ Grok Imagine научился генерировать 18+ видеороликиИлон Маск, ну даешь...
В iOS-версии приложения пользователям доступны несколько режимов генерации контента, включая «Spicy», в котором персонажи изображаются в сексуализированных нарядах, а затем якобы начинают их снимать.
Раздел Imagine пока работает только на iOS и доступен подписчикам SuperGrok и Premium Plus X. На Android-устройствах функция находится в стадии раннего доступа и позволяет лишь просматривать изображения.
Ранее Grok уже вызывал критику из-за генерации неприемлемого контента, включая обнажённые изображения без явного запроса. Несмотря на возмущение пользователей и экспертов, платформа продолжает расширять возможности визуального ИИ.
Кроме того, xAI развивает линейку виртуальных персонажей. После аниме-девушки Эни в июле, сервис представил ИИ-бойфренда Валентайна — его образ вдохновлён героями из «Сумерек» и «50 оттенков серого».