ИИ HUAWEI оказался подозрительно похож на модель Alibaba

Обвинения выдвинула группа HonestAGI, опубликовавшая на GitHub технический анализ, в котором указывается на «исключительную корреляцию» между двумя системами — коэффициент якобы достиг 0,927.

По данным Reuters и Computerworld, HonestAGI утверждает, что HUAWEI просто «перепаковала» Qwen, выдав ее за собственную разработку, тем самым вводя в заблуждение партнеров и инвесторов.

Анонимный инсайдер, представившийся участником команды Pangu, даже заявил о систематическом клонировании Qwen‑1.5 и продаже итоговой модели под другим именем.

HUAWEI, в свою очередь, категорически отвергает обвинения. Noah Ark Lab настаивает, что Pangu Pro создавалась с нуля, использует оригинальную архитектуру и обучалась исключительно на фирменных чипах Ascend. Также подчеркивается соблюдение всех лицензионных требований.