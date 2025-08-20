ИИ и электросеть: кто выдержит гонку потребления?

Энергопотребление ИИ уже сравнимо с нуждами целых городов. Если обычный центр обработки данных (ЦОД) использует от 10 до 25 мегаватт, то гипермасштабные дата-центры, созданные для работы ИИ, могут потреблять свыше 100 мегаватт. Это соответствует энергозатратам города, в котором живут около ста тысяч семей. Такие объекты появляются по всему миру, и их число продолжает расти. По прогнозам, к 2026 году энергопотребление дата-центров достигнет миллиарда киловатт-часов в год, а к 2030 году на них будет приходиться до 3% мирового потребления электроэнергии — вдвое больше, чем сегодня.

Растущая нагрузка на электросети создает риски сбоев. ИИ-системы крайне чувствительны к перебоям в питании: даже секундное отключение может привести к потере данных или нарушению работы модели.