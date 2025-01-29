ИИ и квантовые вычисления помогут в создании препаратов против рака

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Biotechnology. В рамках исследования ученые сочетали квантовые вычисления с традиционными методами вычислений и ИИ, что позволило создать молекулы, способные воздействовать на белок KRAS, мутации которого приводят к неконтролируемому росту клеток, характерному для примерно четверти всех видов рака.

Несмотря на распространенность мутаций в KRAS, на данный момент существует только два препарата, одобренных FDA, которые нацелены на этот белок, причем их эффективность ограничена — они продлевают жизнь пациентам лишь на несколько месяцев по сравнению с традиционной химиотерапией. Это подчеркивает необходимость разработки более эффективных методов лечения.

Ученые использовали квантовые вычисления для проектирования новых молекул. Процесс был оптимизирован с помощью уникальной базы данных из 1,1 миллиона молекул, что позволило выявить 15 наиболее перспективных кандидатов для лабораторных испытаний. Два из них показали сильное воздействие на различные версии мутированного KRAS, что открывает новые перспективы для борьбы с раком.