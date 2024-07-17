ИИ и люди совершают одинаковые логические ошибки, выяснили ученые

Опубликовано 17 июля 2024, 06:45
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ИИ и люди совершают одинаковые логические ошибки, выяснили ученыеПроведено исследование с использованием задач
Исследование, опубликованное в журнале PNAS Nexus, показало, что большие языковые модели (LLM) совершают ошибки, аналогичные человеческим, в абстрактных задачах на рассуждение. Команда ученых проверила LLM и людей на трех видах задач: вывод на естественном языке, оценка логической валидности силлогизмов и задача Уэйсона.
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Оказалось, что и LLM, и люди склонны ошибочно считать неверные аргументы правильными, если их содержание выглядит логически обоснованным. В задаче Уэйсона, где участники должны определить правильность правила, проверяя набор карт с буквами и цифрами, ИИ и люди делают схожие ошибки. Например, вместо проверки информации, которая может подтвердить правило, они проверяют противоположные условия, что не дает нужной информации.
Интересно, что производительность LLM и людей улучшается, если заменить абстрактные правила на социально значимые, например, возраст людей и употребление алкоголя. Исследование показывает, что для улучшения логического мышления LLM, как и людям, требуется формальное обучение.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак