ИИ и рой дронов помогут сдержать распространение пожаров

Дроны, действуя в составе роя, могут самостоятельно координировать свои действия, оперативно распылять огнезащитные вещества и контролировать ситуацию. После завершения миссии они возвращаются на базу, что значительно ускоряет процесс тушения и повышает его эффективность.

По словам профессора Людмилы Михайловой из Университета Шеффилда, разработанная технология способна значительно улучшить способы борьбы с лесными пожарами, особенно в удаленных и труднодоступных районах. Дроны уже прошли испытания в Ланкашире, где ранее пожарные боролись с огнем, охватившим 18 квадратных километров вересковых пустошей.