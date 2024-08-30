ИИ и рой дронов помогут сдержать распространение пожаров

Опубликовано 30 августа 2024, 21:541 мин.
ИИ и рой дронов помогут сдержать распространение пожаровСамостоятельно
Команда ученых из Университетов Шеффилда и Бристоля разработала новую технологию борьбы с лесными пожарами, основанную на использовании роя самоорганизующихся дронов. Эти дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ) и тепловизорами, способны автоматически обнаруживать и оценивать возгорания, передавая всю информацию спасательным службам.
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Дроны, действуя в составе роя, могут самостоятельно координировать свои действия, оперативно распылять огнезащитные вещества и контролировать ситуацию. После завершения миссии они возвращаются на базу, что значительно ускоряет процесс тушения и повышает его эффективность.
По словам профессора Людмилы Михайловой из Университета Шеффилда, разработанная технология способна значительно улучшить способы борьбы с лесными пожарами, особенно в удаленных и труднодоступных районах. Дроны уже прошли испытания в Ланкашире, где ранее пожарные боролись с огнем, охватившим 18 квадратных километров вересковых пустошей.