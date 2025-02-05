ИИ-карта брюшной полости поможет выявить рак на ранних стадиях

AbdomenAtlas включает более 45 000 трехмерных КТ-сканов из 145 больниц по всему миру и содержит аннотации к 142 анатомическим структурам. По масштабам он превосходит все существующие аналогичные базы данных более чем в 36 раз.

Ранее разметка медицинских изображений требовала огромных затрат времени: вручную пометить 45 000 снимков с 6 миллионами анатомических структур у одного специалиста ушло бы более 2000 лет. Однако исследователи применили методику, сочетающую три ИИ-модели, которые анализируют снимки, прогнозируют аннотации и передают самые сложные участки на проверку радиологам.

Такой подход позволил ускорить процесс разметки органов в 500 раз, а выявление опухолей — в 10 раз. В результате удалось создать наиболее точную и детализированную базу данных, которая уже используется для обучения новых ИИ-моделей, способных выявлять злокачественные образования и диагностировать заболевания на ранних стадиях.

Кроме того, AbdomenAtlas станет эталонным набором данных для оценки точности алгоритмов медицинской сегментации. Исследователи планируют сделать его доступным для других научных групп и медицинских учреждений, чтобы ускорить развитие технологий ИИ в области здравоохранения.