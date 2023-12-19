Наука и технологии
15:24, 19 декабря 2023
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ИИ-клон бывшего премьер-министра Пакистана начал предвыборную кампанию из тюрьмы

Современные проблемы требуют современных решений

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, находящийся в настоящее время за решеткой, развернул небывалую кампанию. Несмотря на то, что он находится в заключении с августа, политическая партия Хана, PTI, выпустила четырехминутный ролик с ИИ-клоном Хана.

Созданный с помощью технологии искусственного интеллекта компании ElevenLabs, дублированный звук имитирует голос Хана на основе предоставленного им сценария. Этот шаг направлен на преодоление ситуации, в которой он оказался, и позволяет Хану виртуально общаться со своими сторонниками. Видео, представляющее собой смесь архивных кадров и синтетического звука, собрало более 500 000 просмотров на YouTube.

Однако правительство отреагировало быстро, закрыв доступ к видео.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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#искусственный интеллект
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