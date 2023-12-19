ИИ-клон бывшего премьер-министра Пакистана начал предвыборную кампанию из тюрьмы

Созданный с помощью технологии искусственного интеллекта компании ElevenLabs, дублированный звук имитирует голос Хана на основе предоставленного им сценария. Этот шаг направлен на преодоление ситуации, в которой он оказался, и позволяет Хану виртуально общаться со своими сторонниками. Видео, представляющее собой смесь архивных кадров и синтетического звука, собрало более 500 000 просмотров на YouTube.

Однако правительство отреагировало быстро, закрыв доступ к видео.