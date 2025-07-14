ИИ-кодинг замедляет разработчиков — новое исследование развеяло миф о росте продуктивности

Новое исследование от некоммерческой организации METR показало: при выполнении реальных задач опытные разработчики работали медленнее с ИИ, чем без него.

В эксперименте участвовали 16 опытных open-source разработчиков. Им дали 246 задач из знакомых им репозиториев. Половину заданий они выполняли с помощью ИИ-инструментов вроде Cursor Pro, вторую — без них.

До начала работы участники прогнозировали, что ИИ сократит время выполнения на 24%. Результат оказался противоположным: задачи с ИИ заняли на 19% больше времени.

Исследователи считают, что дело в «вайб-кодинге» — подходе, требующем от пользователя постоянного общения и уточнений. Вместо продуктивного кода разработчики тратили время на формулировку запросов и ожидание ответов.

Важно: METR не заявляет, что ИИ бесполезен. Скорее — он пока не так хорош, как принято считать. Особенно в сложных проектах.

Прогресс ИИ идёт быстро, но разработчикам стоит относиться к новым инструментам с долей скепсиса.