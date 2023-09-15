ИИ Microsoft назвал погибшего баскетболиста NBA «бесполезным» в его собственном некрологе

Портал Microsoft News опубликовал статью, которая вызвала массовое недовольство среди читателей. После неожиданной смерти 42-летнего баскетболиста NBA Брэндона Хантера, сайт Race Track опубликовал некролог, автором которого был указан Editor.

Однако заголовок статьи звучал как «Брэндон Хантер был бесполезен на 42 году жизни».

Этот неприемлемый некролог был опубликован на портале Microsoft Start и MSN, что вызвало волну возмущения среди читателей.

Этот случай не первый для редмондцев. Ранее в августе этого года компания столкнулась с критикой за публикацию руководства для туристов, созданного ИИ, в котором рекомендовалось посетить благотворительную организацию Ottawa Food Bank для получения бесплатной еды.