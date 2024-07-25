Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2024, 19:19
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ИИ может стать жертвой собственных данных, показало исследование

Явление получило название "коллапс модели"
Ученые обнаружили серьезную проблему в развитии искусственного интеллекта (ИИ): обучение моделей на основе данных, сгенерированных другими ИИ, может привести к их деградации. Это явление получило название «коллапс модели».
ИИ может стать жертвой собственных данных, показало исследование

© Ferra.ru

ИИ может стать жертвой собственных данных, показало исследование
© Nature

В своей работе ученые продемонстрировали, как последующие поколения ИИ-моделей, обученных на данных предыдущих, постепенно теряют способность к обучению. Вместо осмысленного контента они начинают генерировать бессмысленные повторы.

Исследователи предупреждают, что бесконечное обучение ИИ на собственных данных может привести к катастрофическим последствиям. Для предотвращения этого необходимо тщательно фильтровать данные, используемые для обучения моделей.

Одновременно с этим, компании, которые используют для обучения ИИ исключительно человеческие данные, могут получить существенное преимущество в развитии своих технологий.

Ученые подчеркивают важность использования качественных и разнообразных данных для обучения искусственного интеллекта, чтобы избежать негативных последствий.