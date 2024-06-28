ИИ начал обучаться без потери знаний

Технология SDDGR уже используется в различных областях, включая системы умного дома, робототехнику и медицину. Она особенно эффективна в беспилотных автомобилях, помогая им распознавать объекты на дороге и обеспечивая безопасное движение.

В отличие от существовавшей ранее технологии CIL, SDDGR может распознавать и классифицировать несколько объектов на одном изображении. Технология SDDGR позволяет создавать изображения высокого качества и сохранять ранее полученные знания за счет пошаговой обработки данных.

Благодаря применению современных методов обучения, SDDGR повышает точность обработки новых данных.