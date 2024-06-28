Наука и технологии
Опубликовано 28 июня 2024, 19:44
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ИИ начал обучаться без потери знаний

С помощью технологии SDDGR
Исследователи из Южно-Корейского национального университета науки и техники (UNIST) разработали технологию SDDGR, которая позволяет искусственному интеллекту обучаться новым данным, не забывая старые знания. Статья об этом опубликована на сервере препринтов arXiv.
ИИ начал обучаться без потери знаний

© Ferra.ru

Технология SDDGR уже используется в различных областях, включая системы умного дома, робототехнику и медицину. Она особенно эффективна в беспилотных автомобилях, помогая им распознавать объекты на дороге и обеспечивая безопасное движение.

В отличие от существовавшей ранее технологии CIL, SDDGR может распознавать и классифицировать несколько объектов на одном изображении. Технология SDDGR позволяет создавать изображения высокого качества и сохранять ранее полученные знания за счет пошаговой обработки данных.

Благодаря применению современных методов обучения, SDDGR повышает точность обработки новых данных.

ИИ начал обучаться без потери знаний
© arXiv