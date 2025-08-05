ИИ начал писать некрологи и людям это... нравится

ИИ теперь помогает писать некрологи — и многим людям это нравится.

Всё больше похоронных агентств и родственников покойных прибегают к помощи чат-ботов, чтобы выразить скорбь и рассказать о жизни ушедшего. Причина проста: смерть близкого — это всегда боль, а найти подходящие слова в таком состоянии бывает почти невозможно.

Вот тут и приходит на помощь алгоритм.

Например, 55-летний Джефф Фарго рассказал, как доверил ChatGPT некролог для своей матери: «Я просто... излил душу в промт. И ИИ написал то, на что у меня не было сил».

Реакция друзей и знакомых была восторженной. Теперь Фарго планирует использовать режим Deep Research, чтобы написать прощальный текст для отца, а потом — и для себя.

Создатели подобных ИИ-сервисов считают, что это помогает укрепить человеческую связь. Но не все согласны. Некоторые пожилые люди говорят, что автоматизированный некролог выглядит как способ побыстрее забыть и двигаться дальше.

К тому же, даже продвинутые ИИ склонны выдумывать детали и использовать шаблонную «цветастую» речь. По мнению блогеров и читателей некрологов, по-настоящему трогательны тексты, написанные не идеально — зато искренне.