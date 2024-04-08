ИИ начали использовать для анализа мусорных баков

ИИ помогает определить, какие продукты и в каком количестве выбрасываются, что позволяет оптимизировать закупки и снизить расходы.

Afresh — компания, которая использует ИИ для мониторинга запасов и покупок в продуктовых магазинах. Цель Afresh — «устранить пищевые отходы и сделать доступ к здоровой пище более широким», — заявил генеральный директор компании Мэтт Шварц.

Winnow — еще один пример использования ИИ в борьбе с пищевыми отходами. Компания устанавливает камеры над мусорными баками на кухнях ресторанов, что позволяет ИИ отслеживать, какие продукты выбрасываются и в каком количестве.

Благодаря этой информации рестораны могут уменьшить порции блюд, которые чаще всего остаются нетронутыми, или убрать их из меню навсегда. Winnow утверждает, что помогает ресторанам снизить расходы на закупки до 8%.

Проблема пищевых отходов особенно актуальна в свете роста населения планеты, которое к 2050 году должно превысить 9 млрд человек. Люди, живущие в бедности, тратят от 50% до 80% своего дохода на еду, сообщает Программа ООН по окружающей среде. Снижение пищевых отходов может уменьшить нагрузку на водные ресурсы и замедлить вырубку лесов.