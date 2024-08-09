ИИ начнет учить южнокорейских школьников уже в 2025 году

С 2023 года LG внедрила «классы будущего» в 18 школах, оснастив их цифровыми досками и роботами CLOi с ИИ, которые помогают ученикам и учителям, отвечая на вопросы и воспроизводя музыку.

В 2025 году в Южной Корее планируется внедрить цифровые учебники с искусственным интеллектом для 5 млн школьников. Эти учебники будут адаптироваться под каждого ученика, предоставляя дополнительные материалы отстающим и углубленные программы для тех, кто успевает.

Samsung также внесла свой вклад, представив интерактивные дисплеи с генеративным ИИ. Эти дисплеи позволяют учителям давать голосовые команды и автоматически конспектировать информацию уроков, что облегчает процесс обучения и взаимодействия с учениками.

Naver и Kakao разработали образовательные приложения, усиливая конкуренцию в этой сфере. По данным Samil PwC, мировой рынок образовательных технологий удвоится с $404 млрд в 2025 году до $800 млрд к 2030 году.