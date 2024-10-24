ИИ начнёт предупреждать абонентов МТС о звонках мошенников

Компания «МТС» запустила новую функцию «Безопасный звонок», которая помогает защитить абонентов от телефонного мошенничества. Теперь, во время разговора, искусственный интеллект анализирует диалог и, если обнаруживает признаки мошенничества, отправляет голосовое предупреждение пользователю. Уведомление слышит только тот, кто принял звонок, и сам решает, продолжать разговор или нет. Подключить услугу можно через сервис «Защитник» в приложении «Мой МТС».

Функция помогает снизить риски мошенничества за счёт анализа больших данных (Big Data). Как поясняют в «МТС», искусственный интеллект быстро определяет подозрительные звонки — чаще всего в течение первой минуты разговора. При этом компания выяснила, что наибольшая активность мошенников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00, а в выходные злоумышленники звонят реже, преимущественно вечером.

По словам директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука, запуск пилотной версии прошёл в Москве ещё в мае 2024 года. Мошенники чаще всего представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), а также социальных служб и банков. Новая функция «Безопасный звонок» позволит защитить абонентов от распространённых схем обмана и сделать телефонные разговоры более безопасными.