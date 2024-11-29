ИИ написал учебники для школьников из Южной Кореи

Министерство образования страны выбрало их из 146 кандидатов. Одобренные материалы предназначены для преподавания математики, английского языка и информатики в разных классах: для учеников начальной школы (3-4 классы), младших классов средней школы (7 класс) и старших классов (10 класс).

С декабря эти учебники будут демонстрироваться в школах, чтобы образовательные учреждения могли выбрать их для использования в новом учебном году, который начнётся в марте 2025 года.

Планируется, что цифровые материалы будут применяться наряду с традиционными печатными изданиями.

В Министерстве образования считают, что цифровые учебники с интеграцией ИИ помогут персонализировать процесс обучения, адаптируясь под нужды каждого ученика.

Это позволит проводить обучение более эффективно, создавая условия для дифференцированного подхода к образовательным целям.