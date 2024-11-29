Наука и технологии
Опубликовано 29 ноября 2024, 15:53
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ИИ написал учебники для школьников из Южной Кореи

Пока мы живем в 2024-м, корейцы ушли далеко в будущее
Южная Корея сделала шаг к цифровому будущему, впервые одобрив использование 76 учебников, созданных с помощью искусственного интеллекта.
ИИ написал учебники для школьников из Южной Кореи
© ITHome

Министерство образования страны выбрало их из 146 кандидатов. Одобренные материалы предназначены для преподавания математики, английского языка и информатики в разных классах: для учеников начальной школы (3-4 классы), младших классов средней школы (7 класс) и старших классов (10 класс).

С декабря эти учебники будут демонстрироваться в школах, чтобы образовательные учреждения могли выбрать их для использования в новом учебном году, который начнётся в марте 2025 года.

Планируется, что цифровые материалы будут применяться наряду с традиционными печатными изданиями.

В Министерстве образования считают, что цифровые учебники с интеграцией ИИ помогут персонализировать процесс обучения, адаптируясь под нужды каждого ученика.

Это позволит проводить обучение более эффективно, создавая условия для дифференцированного подхода к образовательным целям.