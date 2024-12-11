ИИ нарисует дизайн формы для футбольной команды «Манчестер Сити»

Эта инициатива — первый случай в профессиональном футболе, когда форму для команды разрабатывают фанаты с помощью ИИ.

Платформа использует алгоритмы DEEPOBJECTS, предоставляя участникам инструменты для создания уникальных дизайнов через текстовые подсказки, настройки и слайдеры.

Болельщики получат 15 бесплатных «дизайнерских кредитов» и смогут отправить два варианта формы на конкурс.

Сбор заявок продлится до 20 декабря, после чего PUMA и эксперты клуба выберут 10 лучших дизайнов. В январе фанаты проголосуют за окончательный вариант, который увидят на поле в сезоне 2026/27.