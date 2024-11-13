ИИ нашел скрытые связи между искусством и наукой

Разработанный Маркусом Бюлером, профессором инженерии в MIT, метод использует теорию категорий — раздел математики, который изучает абстрактные структуры и отношения между ними. Это позволяет ИИ анализировать сложные научные концепты и находить новые связи между различными областями знаний.

Один из примеров использования модели — это анализ 1000 научных статей о биологических материалах. Результатом стала карта знаний, показывающая, как различные идеи и концепты могут быть связаны. Интересно, что граф, созданный моделью, демонстрирует так называемую "масштабируемую" природу и высокую степень связанности.

Модель ИИ также обнаружила неожиданное сходство между биологическими материалами и "Симфонией №9" Бетховена, предлагая, что оба объекта следуют сложным, но организованным паттернам. В другом эксперименте ИИ предложил создать новый биологический материал, вдохновленный абстрактными паттернами картины Василия Кандинского "Композиция VII". Результат — новый материал на основе мицелия с уникальными свойствами, такими как механическая прочность и пористость.

Это открытие может привести к созданию устойчивых строительных материалов, биоразлагаемых пластиков и даже медицинских устройств.