ИИ нашел сотни тысяч новых антибиотиков

Исследование, опубликованное в журнале Cell, появилось на фоне растущей глобальной проблемы устойчивости микробов к антибиотикам. Антимикробная резистентность (AMR) ежегодно уносит 1,27 миллиона жизней, и без вмешательства к 2050 году это число может достичь 10 миллионов.

Команда протестировала 100 пептидов в лаборатории и обнаружила, что 79 из них нарушают бактериальные мембраны, а 63 эффективно действуют против антибиотикорезистентных бактерий, таких как Staphylococcus aureus и Escherichia coli. В испытаниях на мышах некоторые пептиды снизили количество бактерий до четырех порядков величины.

Профессор Луис Педро Коэльо из QUT отметил, что использование искусственного интеллекта для изучения микробиома открывает новые возможности для общественного здравоохранения. Результаты исследования включены в открытый ресурс AMPSphere для поиска новых антибиотиков.