ИИ нашел способ точнее предсказывать хроническую боль

Хроническая боль — это длительное состояние, которое может поражать разные части тела. Она плохо поддается лечению, а ее причины часто остаются неясными. Команда исследователей сначала пыталась найти отличия в мозговой активности между людьми с хронической болью и теми, у кого ее нет. Однако только по данным МРТ мозга четко предсказать боль оказалось невозможно.

Когда к анализу добавили информацию о психологическом состоянии, генетике, анализах крови и даже данных о костной структуре, результаты стали гораздо точнее. ИИ начал выявлять не только биологические, но и поведенческие и социальные факторы, связанные с болью.

Выяснилось, что биомаркеры лучше помогают распознать конкретные заболевания вроде артрита, а психосоциальные данные точнее отражают, насколько сильно человек ощущает боль. Такой подход подтвердил, что хроническую боль нельзя объяснить только медицинскими показателями — она связана с образом жизни, стрессом и даже отношениями в обществе.