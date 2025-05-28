Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 10:30
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ИИ нашел способ точнее предсказывать хроническую боль

Комбинация биомаркеров и психологии усиливает прогнозы боли
Ученые из Университета Макгилла совместно с коллегами из других институтов провели масштабное исследование, чтобы понять, почему у некоторых людей развивается хроническая боль. Используя искусственный интеллект (ИИ), они проанализировали медицинские и психологические данные более чем 500 тысяч человек из британской биомедицинской базы UK Biobank.
ИИ нашел способ точнее предсказывать хроническую боль

© Ferra.ru

Хроническая боль — это длительное состояние, которое может поражать разные части тела. Она плохо поддается лечению, а ее причины часто остаются неясными. Команда исследователей сначала пыталась найти отличия в мозговой активности между людьми с хронической болью и теми, у кого ее нет. Однако только по данным МРТ мозга четко предсказать боль оказалось невозможно.

Когда к анализу добавили информацию о психологическом состоянии, генетике, анализах крови и даже данных о костной структуре, результаты стали гораздо точнее. ИИ начал выявлять не только биологические, но и поведенческие и социальные факторы, связанные с болью.

Выяснилось, что биомаркеры лучше помогают распознать конкретные заболевания вроде артрита, а психосоциальные данные точнее отражают, насколько сильно человек ощущает боль. Такой подход подтвердил, что хроническую боль нельзя объяснить только медицинскими показателями — она связана с образом жизни, стрессом и даже отношениями в обществе.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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