ИИ научил робота преодолевать препятствия в реальном мире

Команда инженеров и робототехников из MIT CSAIL разработала систему под названием LucidSim. Она использует искусственный интеллект для создания виртуальных тренировок, которые позволяют роботам учиться действовать в реальных условиях. Вместо традиционного метода обучения, где роботы тренируются на простых моделях, LucidSim учит их преодолевать сложные и неизвестные препятствия.

Процесс обучения включает в себя использование ChatGPT, который генерирует описания разнообразных окружающих условий, таких как погода и ландшафт. Эти текстовые данные затем используются для создания 3D-симуляций с физическим моделированием, где робот выполняет тренировки, изучая, как преодолевать препятствия, такие как лестницы или коробки.

Роботы, обученные с помощью этой системы, показали лучшие результаты, чем те, которые проходили традиционное обучение. Эксперименты с четвероногим роботом, оснащенным камерой, показали, что он успешно преодолевает реальные препятствия, что открывает новые горизонты для роботизированных систем.