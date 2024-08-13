ИИ научили находить редкое заболевание по фотографии лица

Синдром Марфана — это генетическое заболевание, которое затрагивает соединительные ткани организма и встречается примерно у 1 из 3000 человек. Пациенты обычно высокие и стройные, имеют длинные лица и предрасположены к проблемам со спиной и суставами, что затрудняет диагностику.

Синдром Марфана увеличивает риск разрыва аорты, что может быть смертельно. Раннее выявление с помощью ИИ улучшит диагностику и позволит начать защитное лечение. В недавнем пилотном исследовании, опубликованном в журнале Heliyon, ИИ с точностью 98,5% различал фотографии лиц с синдромом и без него.

В будущем планируется сделать этот инструмент доступным онлайн для самостоятельного тестирования.