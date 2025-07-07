ИИ научили определять инфекции по фото послеоперационных швов

Система прошла обучение на более чем 20 тысячах изображений от 6 тысяч пациентов девяти клиник Mayo. Она использует двухэтапную модель: сначала определяет наличие хирургического разреза на фото (точность 94%), затем анализирует признаки инфекции (точность 81%).

Как отмечают разработчики, текущий процесс оценки состояния швов требует значительного времени врачей. ИИ-решение позволит автоматически сортировать снимки, ускоряя диагностику и улучшая коммуникацию между пациентами и медперсоналом. Система может стать инструментом первичного скрининга, предупреждая врачей о потенциальных проблемах.

Важно, что алгоритм показал одинаково высокую эффективность для разных групп пациентов, что исключает риск системной ошибки. В перспективе технология может научиться выявлять ранние признаки инфекции, еще не заметные человеческому глазу.

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